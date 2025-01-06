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Сегодня, 20:17

Нападающий СКА Акользин назвал причину пропуска командой шайб

Даниил Аршавский
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Нападающий СКА Павел Акользин объяснил, почему команда первой пропускала шайбу в пяти последних матчах FONBET КХЛ из шести.

5 января СКА пропустил 2 шайбы в первые 10 минут матча с «Витязем», однако позже петербургская команда выиграла со счетом 5:2.

«Наверное, соперник начинает как-то более активно играть против нас, доказать что-то хочет. Но мы стараемся где-то попроще, может, в свой хоккей поиграть — просто где-то чуть-чуть расслабленные выходим. Когда отыгрываешься, еще больше появляется какой-то адреналин и больше эмоций от этого. Дополнительный заряд. Но лучше, конечно, всегда вести в счете», — цитирует Акользина Vprognoze.ru.

После 41 встречи СКА с 54 очками располагается на 4-й строчке Западной конференции.

Источник: Vprognoze.ru
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Павел Акользин
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1 Локомотив 43 33 10 68
2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 40 25 15 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Северсталь 42 26 16 52
7 Динамо Мн 42 23 19 51
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 43 26 17 57
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 40 25 15 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 41 18 23 42
8 Сибирь 40 18 22 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
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