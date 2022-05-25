Нападающий Сидляров перешел в «Торпедо»

Нападающий Дмитрий Сидляров перешел из петербургского «Динамо» в нижегородское «Торпедо», сообщает официальный сайт команды ВХЛ.

В прошедшем сезоне игрок провел 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 (11+15) очков. В плей-офф на его счету 13 очков (5+8) в 22 играх.

Ранее хоккеист выступал в системе московского «Динамо», а также играл за «Динамо» из Балашихи, «Буран», «Адмирал» и «Хумо».