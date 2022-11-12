Нападающий «Сибири» Пьянов: «Паршивые были ощущения, пока не мог забить эти 30 матчей. Теперь — гора с плеч»

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов поделился эмоциями после победы над СКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Паршивые были ощущения, пока не мог забить эти 30 матчей. Теперь — гора с плеч! Долго ждал этого момента. Я всегда нацелен на то, чтобы с первых игр выходить и забивать, помогать команде.

Наверное, надо как-то изменить подготовку к сезону. Я просто работал и ждал. Не видел определенных причин этого невезения. Дай бог, чтобы теперь пошло.

Я видел на трибунах разные плакаты в поддержку. Спасибо болельщикам! А сегодня мы были командой, одним кулаком — так СКА и обыграли. Всегда хорошо забивать. Такому сопернику или любому другому, главное, чтобы команда побеждала", — цитирует Пьянова сайт КХЛ.