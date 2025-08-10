Нападающий «Сибири» Сошников оценил свою физическую форму

Нападающий «Сибири» Никита Сошников рассказал «СЭ» о переходе в новый клуб и старте сезона против дальневосточных команд.

— Легко ли дался переезд в Новосибирск?

— Да. В команде есть знакомые ребята: с кем-то в команде играли, кого-то заочно знаешь.

— Как ощущается начало тренировочного процесса? Вы своей формой довольны?

— Да нет. Еще много надо работы проделать. И через матчи входит в игровую практику и в сезон.

— Цели на сезон?

— Цели самые высокие. Зайти в плей-офф и обязательно пошуметь.

— Подготовка у Вадима Епанчинцева отличается от подготовки у Леонида Тамбиева?

— Я в том году сборы не походил, мне тяжело сказать. Хороший тренировочный процесс здесь. Про «Адмирал» ничего не могу сказать.

— В начале сезона пять подряд матчей с дальневосточными командами...

— Хорошая мотивация для меня лично. Будем готовиться. Советы никому давать не буду, для этого есть тренерский штаб.

— В «Сибири» сейчас три капитана из разных команд: вы, Ткачев и Широков.

— Я надеюсь, что мы с можем помочь в команде. И ребятам помоложе. И вообще выстроить культуру правильную, как в команде должно быть все. И у Широкова, и у Ткачева опыт большой. Надеюсь, все будет нормально. Мы все понимаем, что Широков капитан, он будет вести, а мы будем помогать.

— Уже определились ваши партнеры по звену?

— Пока с Володей Ткачевым играем, молодой парень с нами. Их ротируют туда-сюда, — сказал Сошников.