Нападающий «Сибири» Сошников оценил свою физическую форму
Нападающий «Сибири» Никита Сошников рассказал «СЭ» о переходе в новый клуб и старте сезона против дальневосточных команд.
— Легко ли дался переезд в Новосибирск?
— Да. В команде есть знакомые ребята: с кем-то в команде играли, кого-то заочно знаешь.
— Как ощущается начало тренировочного процесса? Вы своей формой довольны?
— Да нет. Еще много надо работы проделать. И через матчи входит в игровую практику и в сезон.
— Цели на сезон?
— Цели самые высокие. Зайти в плей-офф и обязательно пошуметь.
— Подготовка у Вадима Епанчинцева отличается от подготовки у Леонида Тамбиева?
— Я в том году сборы не походил, мне тяжело сказать. Хороший тренировочный процесс здесь. Про «Адмирал» ничего не могу сказать.
— В начале сезона пять подряд матчей с дальневосточными командами...
— Хорошая мотивация для меня лично. Будем готовиться. Советы никому давать не буду, для этого есть тренерский штаб.
— В «Сибири» сейчас три капитана из разных команд: вы, Ткачев и Широков.
— Я надеюсь, что мы с можем помочь в команде. И ребятам помоложе. И вообще выстроить культуру правильную, как в команде должно быть все. И у Широкова, и у Ткачева опыт большой. Надеюсь, все будет нормально. Мы все понимаем, что Широков капитан, он будет вести, а мы будем помогать.
— Уже определились ваши партнеры по звену?
— Пока с Володей Ткачевым играем, молодой парень с нами. Их ротируют туда-сюда, — сказал Сошников.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|- : -
|15.11
|17:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -