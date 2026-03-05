Нападающий «Сибири» Широков: «Каждый год бы принимал участие в матчах КХЛ в Китае»

Нападающему «Сибири» Сергею Широкову понравилась атмосфера на матче FONBET чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс» (2:1) в Китае.

Игра состоялась 5 марта в спортивном комплексе «Восточный спортивный центр» в Шанхае, ее посетили 4352 зрителя. Матч КХЛ прошел в Китае впервые с января 2020 года.

«Я кайфанул от этого матча, от игры на большой площадке, классная арена, атмосфера. Все на высшем уровне, каждый год бы принимал участие. Больше не думали о том, чтобы насладиться этим временем в Шанхае. У нас непростой отрезок чемпионата — нам нужны были два очка», — приводит пресс-служба КХЛ слова Широкова.

«Сибирь» с 60 очками после 62 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» с 54 баллами идет девятым на «Западе».

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