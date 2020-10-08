Нападающий «Сибири» О`Делл пропустит три месяца

Нападающий «Сибири» Эрик О`Делл пропустит три месяца из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинское обследование показало, что хоккеисту потребуется операция, после которой на восстановление понадобится около трех месяцев.

Изначально у 30-летнего канадца диагностировано травму верхней часи тела.

В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (1+1) очка.