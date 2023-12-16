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Сегодня, 14:15

Форвард «Сибири» Михалев: «Между Овечкиным и Бедардом выберу Бедарда»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Сибири» Владимир Михалев в интервью «СЭ» рассказал об игроках, за которыми следит в НХЛ.

— В одном интервью вы называли кумиром Андрея Свечникова. Он им и остался?

— Ой, знаете, меня просто попросили назвать кумира. Мне нравился Андрей Свечников: у него классный кистевой бросок, он тогда забивал лакроссы. Я и назвал его. На самом деле одного кумира у меня нет. Стараюсь от всех игроков брать понемногу. Взять сейчас того же Коннора Бедарда. Нравится его техника катания, бросок, как он мыслит на шаг вперед. В основном слежу за молодыми игроками: Хьюз, Зеграс, Коуфилд — парни, которые ярко играют в НХЛ.

— Судя по названным фамилиям, вам больше нравятся игровички, а не узкоспециализированные форварды а-ля Александр Овечкин, который по большей части заточен на бросок?

— Да. Я не говорю, что мне не нравится Овечкин. У него отличный бросок и щелчок. Но если сравнивать с молодыми Коуфилдом, Зеграсом и Бедардом, которые могут придумать момент из ничего, я выберу их. Потому что сам люблю придумывать на льду что-то неожиданное.

Михалев дебютировал за «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» 18-летний хоккеист провел 22 игры и набрал 21 (13+8) очко.

Владимир Михалев. «Сравнения с Тарасенко очень приятны. Но я еще ничего не добился». Большое интервью нового таланта «Сибири»
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Сибирь
Владимир Михалев
Коннор Бедард
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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