Форвард «Сибири» Михалев: «Между Овечкиным и Бедардом выберу Бедарда»

Нападающий «Сибири» Владимир Михалев в интервью «СЭ» рассказал об игроках, за которыми следит в НХЛ.

— В одном интервью вы называли кумиром Андрея Свечникова. Он им и остался?

— Ой, знаете, меня просто попросили назвать кумира. Мне нравился Андрей Свечников: у него классный кистевой бросок, он тогда забивал лакроссы. Я и назвал его. На самом деле одного кумира у меня нет. Стараюсь от всех игроков брать понемногу. Взять сейчас того же Коннора Бедарда. Нравится его техника катания, бросок, как он мыслит на шаг вперед. В основном слежу за молодыми игроками: Хьюз, Зеграс, Коуфилд — парни, которые ярко играют в НХЛ.

— Судя по названным фамилиям, вам больше нравятся игровички, а не узкоспециализированные форварды а-ля Александр Овечкин, который по большей части заточен на бросок?

— Да. Я не говорю, что мне не нравится Овечкин. У него отличный бросок и щелчок. Но если сравнивать с молодыми Коуфилдом, Зеграсом и Бедардом, которые могут придумать момент из ничего, я выберу их. Потому что сам люблю придумывать на льду что-то неожиданное.

Михалев дебютировал за «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» 18-летний хоккеист провел 22 игры и набрал 21 (13+8) очко.