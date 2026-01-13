Абрамов — о победном голе за 38 секунд до конца матча с «Северсталью»: «Это заслуга всего звена»

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов оценил игру против «Северстали» в FONBET чемпионате КХЛ.

13 января новосибирская команда на выезде победила череповчан со счетом 3:2. Абрамов набрал 3 (2+1) очка, забросив победную шайбу на последней минуте матча.

«Начали матч не очень хорошо, должны начинать получше. Ненужное удаление, соперник хорошо реализует большинство. Исходя из матча, отыгрывались. Но вытерпели, забили свои голы и вырвали победу. Мой победный гол на последней минуте? Это командный гол, заслуга всего звена. Выиграли борьбу, начали атаку, хорошо разыграли атаку «три в два», на пустой угол мне выдали — осталось только замкнуть», — приводит пресс-служба КХЛ слова Абрамова.

«Сибирь» набрала 41 очко и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 17 января дома против «Нефтехимика».