Коротков о попадании «Сибири» в плей-офф: «Не смотрели, кто как сыграет, не тряслись перед телевизором»
Нападающий «Сибири» Никита Коротков после победы в матче FONBET чемпионата КХЛ над «Барысом» (3:2) рассказал о примете, после которой забивает голы. Новосибирская команда стала последним участником Кубка Гагарина-2025.
— Какие эмоции от выхода в плей-офф?
— Много психологии мы потратили в последнее время, потому что был небольшой спад. Хорошо, что мы справились с этой ситуацией, и все зависело от нас. Мы не смотрели, кто как сыграет, не тряслись перед телевизором. Надежда была только на самих себя.
— Удивило, что «Нефтехимик» так сыграл в Тольятти?
— Я просто заходил в приложение, смотрел, как они сыграли. Матчи смотреть — нет. Трястись за чужую команду — нет. Передавал привет Илье Пастухову, второй год у него не получается нас обогнать. Суть в том, что от нас зависело, мы могли все своими руками сделать, это хорошо.
— Ходили разговоры, что «Нефтехимик» больше заслужил попасть в плей-офф...
— Между собой с ребятами разговаривали. Но было такое мнение, что слишком много матчей им надо подряд выиграть, чтобы что-то исправить. И тяжело найти не то что силы, а эмоции позитивные, которые могут каждый матч гнать вперед. В этом плане, думаю, им тяжело было.
— Не слишком ли осторожно и просто сыграли сегодня в третьем периоде?
— Есть в любом случае небольшое давление. Не каждый игрок в нашей команде в такой ситуации был. У нас есть ребята опытные. Но если такая игра приносит результат, то будем делать.
— Упал груз с плеч?
— В какой-то степени да. Но нам этого мало. По себе скажу: три года не играл в плей-офф, хочется почувствовать этот настрой и эмоции. Я сейчас говорю, у меня даже мурашки. Хочется побиться, поиграть. Эти игры все ждут весь сезон.
— Вы редко забиваете в сезоне, а сейчас трехматчевая серия с голами. Прибегали к каким-то приметам?
— Нет, только с Валей Пьяновым постоянно в машине сейчас ездили. Я, Широков, Белоусов, Пьянов. Теперь будем вместе ездить постоянно.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -