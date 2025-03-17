Коротков о попадании «Сибири» в плей-офф: «Не смотрели, кто как сыграет, не тряслись перед телевизором»

Нападающий «Сибири» Никита Коротков после победы в матче FONBET чемпионата КХЛ над «Барысом» (3:2) рассказал о примете, после которой забивает голы. Новосибирская команда стала последним участником Кубка Гагарина-2025.

— Какие эмоции от выхода в плей-офф?

— Много психологии мы потратили в последнее время, потому что был небольшой спад. Хорошо, что мы справились с этой ситуацией, и все зависело от нас. Мы не смотрели, кто как сыграет, не тряслись перед телевизором. Надежда была только на самих себя.

— Удивило, что «Нефтехимик» так сыграл в Тольятти?

— Я просто заходил в приложение, смотрел, как они сыграли. Матчи смотреть — нет. Трястись за чужую команду — нет. Передавал привет Илье Пастухову, второй год у него не получается нас обогнать. Суть в том, что от нас зависело, мы могли все своими руками сделать, это хорошо.

— Ходили разговоры, что «Нефтехимик» больше заслужил попасть в плей-офф...

— Между собой с ребятами разговаривали. Но было такое мнение, что слишком много матчей им надо подряд выиграть, чтобы что-то исправить. И тяжело найти не то что силы, а эмоции позитивные, которые могут каждый матч гнать вперед. В этом плане, думаю, им тяжело было.

— Не слишком ли осторожно и просто сыграли сегодня в третьем периоде?

— Есть в любом случае небольшое давление. Не каждый игрок в нашей команде в такой ситуации был. У нас есть ребята опытные. Но если такая игра приносит результат, то будем делать.

— Упал груз с плеч?

— В какой-то степени да. Но нам этого мало. По себе скажу: три года не играл в плей-офф, хочется почувствовать этот настрой и эмоции. Я сейчас говорю, у меня даже мурашки. Хочется побиться, поиграть. Эти игры все ждут весь сезон.

— Вы редко забиваете в сезоне, а сейчас трехматчевая серия с голами. Прибегали к каким-то приметам?

— Нет, только с Валей Пьяновым постоянно в машине сейчас ездили. Я, Широков, Белоусов, Пьянов. Теперь будем вместе ездить постоянно.