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Нападающий «Сибири» Комаров выбыл на месяц из-за травмы

10:45
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Нападающий «Сибири» Виктор Комаров получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:1), информирует официальный сайт клуба.

Отмечается, что 27-летнему россиянину потребуется месяц на восстановление.

Комаров выступает за «Сибирь» с 2018 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 13 матчах регулярного чемпионата и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-1».

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5854

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Александр Кравченко все материалы автора

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