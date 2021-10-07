Нападающий «Сибири» Комаров выбыл на месяц из-за травмы
10:45
Нападающий «Сибири» Виктор Комаров получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:1), информирует официальный сайт клуба.
Отмечается, что 27-летнему россиянину потребуется месяц на восстановление.
Комаров выступает за «Сибирь» с 2018 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 13 матчах регулярного чемпионата и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-1».
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