Нападающий Швырев стал игроком «Спартака»

Нападающий Игорь Швырев заключил контракт со «Спартаком». Соглашение с 23-летним игроком подписано до конца сезона, сообщает сайт красно-белых.

Приветствуем новичка — центрфорвард Игорь Швырёв! Приветствуем в «Спартаке» — и желаем успешной игры за красно-белых! pic.twitter.com/uVNT545bhD — Spartak Moscow (@spartak_hc) October 16, 2021

Ранее «Металлург» объявил о расставании с нападающим. Контракт с россиянином был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2021/22 Швырев провел 4 матча за «Металлург» и не отличился результативными действиями.