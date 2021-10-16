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Нападающий Швырев стал игроком «Спартака»

12:30
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Нападающий Игорь Швырев заключил контракт со «Спартаком». Соглашение с 23-летним игроком подписано до конца сезона, сообщает сайт красно-белых.

Ранее «Металлург» объявил о расставании с нападающим. Контракт с россиянином был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2021/22 Швырев провел 4 матча за «Металлург» и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/novichkom-spartaka-stal-igor-shvyryev/

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Иван Шитик все материалы автора
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