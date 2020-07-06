Нападающий Шиафотдинов подписал пробный контракт с «Торпедо»

Нападающий Камиль Шиафотдинов подписал пробный контракт с «Торпедо», сообщает сайт нижегородцев.

Воспитанник московских «Серебряных Акул» в 17-летнем возрасте переехал в Чехию, где провел несколько сезонов в местной молодежной лиге. Позже Шиафотдинов вернулся на родину, где закрепился сначала в МХЛ, а затем и в ВХЛ.

В последних двух сезонах Шиафтодинов был лидером атак курганского «Зауралья», выступал в качестве капитана команды и набрал в общей сложности 74 (19+55) очка в 119 матчах. Также нападающий провел несколько матчей в КХЛ за «Атлант» и «Медвешчак».