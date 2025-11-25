Ремпал: «Я с удовольствием вернулся в «Салават»

Нападающий Шелдон Ремпал рассказал «СЭ» о возвращении в «Салават Юлаев», а также объяснил, почему вариант с уфимским клубом был для него в приоритете.

— Шелдон, какие первые впечатления от возвращения в «Салават Юлаев»?

— Очень круто вернуться. Но сейчас весь акцент на работе. Сезон уже в самом разгаре, необходимо команде помогать. Надо, скажем так, возвращать себя в игру.

— В аэропорту вас встретило две сотни болельщиков «Салавата». Ожидали такой сюрприз? Какие были мысли, когда увидели толпу фанатов?

— Я бы сказал, что был удивлен в приятном направлении. Естественно, было очень круто, что столько болельщиков ночью прибыло. Хочу отметить, что нас фанаты поддерживают на трибунах очень классно и громко. Будем стараться для болельщиков.

— Расскажите о своем возвращении в «Салават». Как проходили переговоры с клубом?

— Такой переезд всегда дается непросто. Но я знал, куда еду и как меня любят в Уфе. Понимал, какая команда здесь собралась. Во время переговоров никаких проблем не было. Я с удовольствием вернулся в «Салават». Но повторюсь, что решиться на возвращение было непросто, ведь есть еще и семейные моменты.

— Вы подписали контракт сроком до конца сезона. Есть ли в планах продлить соглашение на более длительный срок?

— Сейчас весь акцент на этом сезоне, поэтому так далеко вперед не забегаю. Как я уже сказал, это непростое решение. В данный момент концентрируюсь на регулярке. Хочу выиграть что-то в этом сезоне вместе с «Салаватом».

— Почему именно вариант с «Салаватом» оказался для вас приоритетным?

— Решение складывалось из нескольких составляющих. Во-первых, я прекрасно знаю тренерский штаб. У нас в прошлом сезоне была прекрасная команда. Нам чуть не хватило до самых главных матчей. Плюс отличный город и болельщики. Все это в совокупности упростило выбор.

В 6 матчах FONBET чемпионата КХЛ нынешнего сезона Ремпал набрал 2 (0+2) результативных балла при показателе полезности «-1».

«Салават Юлаев» занимает десятую строчку Восточной конференции с 25 очками.