Ремпал: «Я с удовольствием вернулся в «Салават»
Нападающий Шелдон Ремпал рассказал «СЭ» о возвращении в «Салават Юлаев», а также объяснил, почему вариант с уфимским клубом был для него в приоритете.
— Шелдон, какие первые впечатления от возвращения в «Салават Юлаев»?
— Очень круто вернуться. Но сейчас весь акцент на работе. Сезон уже в самом разгаре, необходимо команде помогать. Надо, скажем так, возвращать себя в игру.
— В аэропорту вас встретило две сотни болельщиков «Салавата». Ожидали такой сюрприз? Какие были мысли, когда увидели толпу фанатов?
— Я бы сказал, что был удивлен в приятном направлении. Естественно, было очень круто, что столько болельщиков ночью прибыло. Хочу отметить, что нас фанаты поддерживают на трибунах очень классно и громко. Будем стараться для болельщиков.
— Расскажите о своем возвращении в «Салават». Как проходили переговоры с клубом?
— Такой переезд всегда дается непросто. Но я знал, куда еду и как меня любят в Уфе. Понимал, какая команда здесь собралась. Во время переговоров никаких проблем не было. Я с удовольствием вернулся в «Салават». Но повторюсь, что решиться на возвращение было непросто, ведь есть еще и семейные моменты.
— Вы подписали контракт сроком до конца сезона. Есть ли в планах продлить соглашение на более длительный срок?
— Сейчас весь акцент на этом сезоне, поэтому так далеко вперед не забегаю. Как я уже сказал, это непростое решение. В данный момент концентрируюсь на регулярке. Хочу выиграть что-то в этом сезоне вместе с «Салаватом».
— Почему именно вариант с «Салаватом» оказался для вас приоритетным?
— Решение складывалось из нескольких составляющих. Во-первых, я прекрасно знаю тренерский штаб. У нас в прошлом сезоне была прекрасная команда. Нам чуть не хватило до самых главных матчей. Плюс отличный город и болельщики. Все это в совокупности упростило выбор.
В 6 матчах FONBET чемпионата КХЛ нынешнего сезона Ремпал набрал 2 (0+2) результативных балла при показателе полезности «-1».
«Салават Юлаев» занимает десятую строчку Восточной конференции с 25 очками.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3