Нападающий Шаров продлил контракт с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с лучшим снайпером минувшего регулярного сезона в команде, нападающим Александром Шаровым. Новое соглашение действует до 2023 года.

Форвард играет в «Сибири» с 2017 года — пятый сезон. Всего в его активе 287 матчей за команду (из них четыре — в Кубке Гагарина), в которых он набрал 128 (55+73) очков.