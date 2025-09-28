Попугаев — о работе с Галланом: «Он подходит и общается лично с каждым игроком»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Никита Попугаев прокомментировал для «СЭ» старт сезона и рассказал о взаимодействии с главным тренером Жераром Галланом после победы над «Спартаком» (3:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Прошло 9 игр регулярки. Можно ли сказать, что связи в команде окончательно налажены?

— Пока так сказать нельзя, потому что звенья и сочетания меняются. Кто-то играет, а кто-то пропускает матчи. У нас есть много ребят, которые не играли сегодня, но с каждой игрой у нас коммуникация налаживается лучше.

— Как поблагодарили Бурмистрова за такую передачу? Будете проставляться?

— Позже (смеется).

— На старте сезона набрали 6 очков. Можно ли сказать, что нашли общую связь с Галланом?

— Для меня что-то в новинку. Стараюсь с каждой игрой прибавлять. У меня есть много моментов, которые требуют улучшения, поэтому надеюсь, что с каждой игрой все будет еще лучше.

— Галлан довольно эмоционально ведет себя на скамейке. Для вас это было в новинку?

— Нет, меня это не удивляет. Многие тренеры выплескивают эмоции по ходу матча, поэтому это все нормально.

— Говорят о том, что команда может сыграть вынесенные игры в Китае. Как вы к этому относитесь?

— Да, конечно. Знаю, что Шанхай прекрасный город с великой культурой. Мне хотелось бы там побывать.

— Команда провела сумбурную предсезонку. Не боитесь, что сейчас может начаться просадка по физике?

— Мы будем работать, чтобы их не было. Мы очень плотно тренируемся и работаем над функционалом.

— Насколько интенсивные тренировки у Галлана?

— У каждого тренера свой подход к тренировкам. У нас все очень интенсивно и вообще нет пауз во время тренировочного процесса.

— Галлан общается лично с игроками? Или у вас преобладают командные собрания?

— Нет, он подходит и общается лично с каждым игроком. Он может что-то объяснить через помощников, а где-то лично сказать. У нас очень большой тренерский штаб и каждый из специалистов указывает на ошибки.

«Шанхай Дрэгонс» с 12 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.