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Сегодня, 14:56

Нападающий Шалагин покинул минское «Динамо»

Мария Гусева
Корреспондент
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Минское «Динамо» на официальном сайте объявило, что нападающий Михаил Шалагин покинул клуб.

«Динамо» и 23-летний форвард расторгли контракт по соглашению сторон.

«Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении минского клуба.

В сезоне-2022/2023 за «зубров» нападающий провел 10 матчей и набрал 2 (1+1) очка, показатель полезности «+1».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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