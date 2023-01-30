Рожков — о переходе в «Северсталь»: «В клубе поверили в меня»
Нападающий «Северстали» Никита Рожков объяснил «СЭ» пользу от перехода в череповецкий клуб по ходу сезона-2022/23. Форвард начал чемпионат в системе магнитогорского «Металлурга».
— Довольны, как получилось перезапустить карьеру «Северстали»?
— Конечно. Это большой шаг вперед — к прогрессу. Получил новые роли, выхожу на новый уровень. Очень счастлив, что попал в «Северсталь» и мне дают возможность прогрессировать.
— Полностью справляетесь с уровнем КХЛ? До перехода в «Северсталь» не все понимали, готовы ли вы играть в лиге.
— Думаю, будем судить позже. Да и не мне судить. Конечно, есть в чем добавлять. В каждой игре есть моменты. Надо работать над реализацией, чтобы больше забивать.
— Физически вас хватает на три периода?
— Конечно. Мы постоянно работаем над этим. Это нормальный процесс.
— Переход в «Северсталь» дал новый импульс?
— Да. В клубе поверили в меня. Дают возможность играть, это большой толчок для прогресса. Я рад этому. Буду стараться прогрессировать и помогать команде.
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