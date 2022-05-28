Нападающий «Северстали» Няттинен продолжит карьеру в Швеции

Нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен в сезоне-2021/22 продолжит карьеру в Швеции, сообщает Expressen. По информации источника, клуб «ХВ-71» договорился о переходе 31-летнего финна.

Ожидается, что игрок подпишет контракт в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Няттинен провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Северсталь» и набрал 19 (9+10) очков, став лучшим легионером-бомбардиром клуба.

В плей-офф на его счету 7 (4+3) баллов в 6 играх.