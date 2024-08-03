Нападающий «Северстали» Лишка назвал любимое блюдо русской кухни

Словацкий форвард «Северстали» Адам Лишка рассказал, что по приезде в Россию он всегда заказывает борщ.

«Я очень люблю борщ. В Словакии есть несколько ресторанов, где его можно заказать. Несколько раз за лето я его ел. Здесь он очень вкусный. Всегда, когда возвращаюсь в Россию, заказываю его, если есть возможность», — ццитирует Legalbet Лишку.

В минувшем сезоне Лишка набрал 36 (13+23) очков в 67 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету одна шайба в пяти встречах.