Нападающий «Северстали» Лишка назвал любимое блюдо русской кухни
Словацкий форвард «Северстали» Адам Лишка рассказал, что по приезде в Россию он всегда заказывает борщ.
«Я очень люблю борщ. В Словакии есть несколько ресторанов, где его можно заказать. Несколько раз за лето я его ел. Здесь он очень вкусный. Всегда, когда возвращаюсь в Россию, заказываю его, если есть возможность», — ццитирует Legalbet Лишку.
В минувшем сезоне Лишка набрал 36 (13+23) очков в 67 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету одна шайба в пяти встречах.
Источник: Legalbet
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