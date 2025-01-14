Форвард «Северстали» Иванцов — про нестабильную игру команды: «Нужно слезть с американских горок»
Нападающий «Северстали» Илья Иванцов прокомментировал для «СЭ» поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Чего не хватило для победы? Весь второй период вы доминировали.
— Не хватает реализации моментов. В конце пропустили, не по нашему гол вообще. Не могу собраться с мыслями, все игроки ошиблись. Соперник один оказался на пятаке и забил — такого быть не должно.
— Если смотреть на таблицу, то сейчас вашим соперником в плей-офф как раз могло быть «Динамо». Что-то поменяете после этой игры в отношении московского клуба?
— Будем принцип сохранять, просто надо убрать ошибки.
— Сейчас у вас победы чередуются с поражениями. С чем связана такая нестабильность в начале года?
— Не могу сказать, такое бывает. Нужно слезть с американских горок.
После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.
Анна Бирюкова
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|Локомотив
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|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|14.01
|12:00
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Амур – Ак Барс
|1 : 4
|14.01
|16:30
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Авангард – Куньлунь РС
|3 : 2
|14.01
|18:00
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Лада – Динамо Мн
|6 : 4
|14.01
|19:30
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Динамо М – Северсталь
|3 : 2