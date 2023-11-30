Нападающий «Северстали» Гуслистов может сменить клуб

Как стало известно «СЭ», нападающий «Северстали» Никита Гуслистов в ближайшее время может сменить клуб.

Череповчане ищут варианты обмена игрока.

21-летний форвард в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сыграл за «Северсталь» 15 матчей и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-2».