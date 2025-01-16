Аймурзин — о том, что идет в топе снайперов и бомбардиров КХЛ: «Даже не заглядываю туда»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин заявил, что не смотрит на то, что идет в топе бомбардиров и снайперов FONBET чемпионата КХЛ.

«Даже не заглядываю туда. Не знаю, что там происходит: кто идет на первом месте, у кого сколько набранных баллов и забитых голов. Забивать и отдавать передачи — это здорово, но главное, чтобы команда побеждала. Слухи про «Ак Барс», «Авангард» и НХЛ? Сам только узнавал это из социальных сетей. Мне эти новости скидывали. Стараешься не обращать на это внимания», — приводит «РБ Спорт» слова Аймурзина.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 44 матча в КХЛ и набрал 39 (26+13) очков.