Форвард «Северстали» Аймурзин — о «Куньлуне»: «Из микромомента сделают гол»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал высокую результативность в очных встречах с «Куньлунем».

«Хорошо, что много забиваем, но и пропускаем мы тоже достаточно. У «Куньлуня» хорошая реализация моментов. Нельзя им позволять делать прямые броски, они с полумомента могут выжать гол. Надо быть более внимательными. Как описать «Куньлунь» одним словом? Даже не знаю. Они достаточно хорошо играют, потому что у них много североамериканских игроков. Опишу тремя словами: из микромомента сделают гол», — цитирует Аймурзина Legalbet.

8 ноября «Северсталь» победила «Куньлунь» со счетом 4:3 в матче FONBET Чемпионата КХЛ. После 22 игр череповецкий клуб располагается на четвертом месте Западной конференции с 30 очками.