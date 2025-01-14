Форвард «Северстали» Аймурзин — о матче с «Динамо»: «Я думаю, что мы можем играть лучше»
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал для «СЭ» поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Чего не хватило для победы?
— Забить побольше, чем соперник. Хорошо играли, контролировали игру, просто ошиблись. Я думаю, что мы можем играть лучше.
— Что помешало во втором периоде изменить ход матча? Команда явно доминировала.
— Вратарь соперника, он хорошо сыграл.
— Довольны своей игрой?
— Всегда можно играть лучше.
— Ваш контракт продлили на сезон. Рады, что еще год будете играть в Череповце?
— Мне все нравится в «Северстали».
— Как относитесь к переходу Коростелева?
— Он хороший друг, мой товарищ. Если обменяли, значит так нужно было, я за него только рад.
— Несмотря на переход вы будете поддерживать общение?
— Да, конечно.
После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.
Анна Бирюкова
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|25
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|40
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