Аймурзин — о несостоявшемся трансфере Коростелева: «Был на низком старте, сказал, что собирает вещи»

Нападающий «Северстали» Даниил Аймурзин рассказал «СЭ» о состоянии своего здоровья после травмы и прокомментировал несостоявшийся обмен Никиты Коростелева.

— Были на травме. Успели восстановиться за такой срок? Как себя чувствуете?

— Провел одну тренировку, потом сразу игры были через день. Конечно тяжеловато было, но куда деваться, нужно было.

— Трансферное окно закрылось пару дней назад, были слухи, что хотят обменять Коростелева.

— Я как увидел новость, сразу позвонил ему. Сначала он ответил, что на низком старте, уже собирает вещи. Через пару часов он перезвонил и сказал, что обмена не будет. Он мой сосед по раздевалке, много с ним разговариваем. Я рад, что он остался. Все, что не делается — к лучшему.

(Анна Бирюкова)