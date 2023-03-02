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2 марта, 23:51

Адам Лишка: «В регулярке мы три раза обыграли ЦСКА, поэтому мы еще дадим бой»

Алина Савинова
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Нападающий «Северстали» Адам Лишка поделился мыслями после первого матча с ЦСКА в рамках первого раунда плей-офф КХЛ (2:5).

«Нам надо добавить в игре на точке вбрасывания. Мне показалось, что сегодня ЦСКА сыграл более дисциплинированно. Лишь разочек они удалились. Поэтому нам надо за счет скорости заработать удаления. И тогда мы сможем начать забивать. Мне кажется, все возможно. В плей-офф другая игра. В регулярке мы три раза обыграли ЦСКА, поэтому мы сто процентов еще дадим бой», — приводит «РБ Спорт» слова Лишки.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится 4 марта в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adam-lishka-v-regulyarke-my-tri-raza-oby-grali-tsska-poe-tomu-my-sto-protsentov-eshhe-dadim-boj/
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2 ЦСКА 68 43 25 94
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