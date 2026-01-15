Лишка — о первом хет-трике в КХЛ: «Только положительные эмоции»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка поделился эмоциями от первого хет-трика в КХЛ.

26-летний словацкий форвард забил три гола в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:4). Также он отметился результативной передачей в этой игре.

«Интересная игра для болельщиков. Много заброшенных шайб, много большинства-меньшинства. Главное, что взяли свои очки. Мой хет-трик? Только положительные эмоции. В своей профессиональной карьере я дважды забивал по три шайбы, но оба раза на предсезонке. В сезонах не получалось, в последний раз — еще в молодежке. Но этот хет-трик не только моя заслуга, но и товарищей по команде», — приводит пресс-служба КХЛ слова Лишки.

Хоккеист выступает за «Северсталь» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел 33 матча в чемпионате КХЛ и набрал 27 (15+12) очков.