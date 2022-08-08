Андронов: «Вариант остаться в ЦСКА был, но обстоятельства сложились так, что я оказался в «Локомотиве»
Нападающий Сергей Андронов рассказал, почему в это межсезонье перешел из ЦСКА в «Локомотив».
— Расскажите, как возник вариант с «Локомотивом»? И была ли возможность остаться в ЦСКА?
— Вариант остаться был, но обстоятельства сложились так, что я оказался в «Локомотиве». Мы провели хороший диалог с руководством ЦСКА, друг друга поняли. Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал мне о своём видении ситуации, я ему — о своём. После этого разговора я решил, что мне лучше уйти. С «Локомотивом» мы начали вести переговоры после завершения сезона. Пока шел плей-офф, я старался не спекулировать на теме ухода. Это было бы некорректно по отношению к ЦСКА, который для меня очень многое сделал, а также к товарищам по команде.
— Кто-то кроме «Локомотива» выходил с вами на связь?
— Да, были некоторые клубы, которые проявляли интерес, но «Локомотив» был больше в приоритете.
— Фигура Игоря Никитина была фактором при переходе?
— Определенно. Он знает меня как игрока, а я знаком с его системой, с его требованиями. Я думаю, что Никитин повлиял на это решение.
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