Нападающий Савчик перешел в «Ладу»

«Лада» объявила о подписании контракта с нападающим Иваном Савчиком. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона-2026/27.

В сезоне-2024/25 Савчик играл за «Витязь», в 59 матчах набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «-6».

Также нападающий играл за «Югру».