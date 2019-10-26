Нападающий «Салавата Юлаева» Умарк дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой во время игры регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».

В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ и АНО «ХК «Витязь» был рассмотрен эпизод встречи. На основании представленных материалов было принято решение наложить на игрока наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой») — дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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