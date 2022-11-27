Тимкин — о поражении от «Металлурга»: «Надо сделать выводы и быть сильнее»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Сегодня не удалось победить. Наверное, где-то не хватило одного гола, много сил и эмоций потратили в матче с «Автомобилистом». Магнитогорцы забили гол на контратаке — наверное, это ключевой момент.

— Последние матчи с «Автомобилистом» и «Металлургом» можно назвать некоторой репетицией перед плей-офф?

— В принципе, для нас это хорошие уроки. Надо сделать выводы и быть сильнее.