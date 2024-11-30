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Сегодня, 18:24

Нападающий «Салавата Юлаева» Сучков: «Спартак» не любит играть в обороне, этим и пользовались»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (5:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Да, классная игра для болельщиков, много голов забили, мало пропустили. Было бы классно, если бы сегодня Самонов снова на «ноль» сыграл, вообще бы было невероятно. Соперник быстрый, креативный, особо не любит играть в обороне, поэтому этим и пользовались. У них пару человек не было, не знаю, повлияли бы на исход матча или нет.

— Почему не удалось продлить сухую серию Александру Самонову подольше?

— Сложно вообще не пропускать даже один матч, а тут два матча на ноль, это заслуга Сани. Он реально лучший вратарь. Не знаю, тяжело так сказать, сегодня вот зашла. Будем стараться меньше пропускать.

— Почему команда включается больше именно во втором периоде?

— Не знаю, может, лавка другая, ближе меняемся, более свежие.

— Если бы Вы выбирали игрока на матч Звезд, кого бы вы выбрали?

— Блин, это вообще сложно. Так много претендентов. В целом, они и едут, кто больше заслуживает наверное. Сашу Самонова можно было бы вызвать, а так, Саня Хмелевский, Ливо, конечно, заслужили то, что их выбрали.

(София Митченкова)

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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