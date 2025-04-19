Нападающий «Салавата Юлаева» Уилсон: «В течение сезона стараешься занять место повыше, чтобы седьмая игра прошла дома»

Нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон подвел итоги пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (4:3 ОТ).

— Почему «Салават Юлаев» дома и на выезде играет по-разному?

— В течение сезона ты стараешься занять место повыше, чтобы седьмая игра в плей-офф у тебя прошла дома. Что касается наших неуспехов на выезде, то не будем забывать, что и соперник играет дома. Это простая связь, что соперник тоже хорошо готовится дома.

— После двух пропущенных шайб в меньшинстве во втором периоде вы просели эмоционально?

— Это похожий момент, как было в Москве. Так бывает. У них хорошие и мастеровитые игроки, — сказал после матча Уилсон.

«Салават Юлаев» сократил отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдет в Москве 21 апреля.

Радмир Сахибгареев