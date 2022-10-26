Хмелевский — о победе над «Ак Барсом»: «Это хоккей в стиле плей-офф: играешь друг за друга, бьешь до крови»
Нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Рад тому, как мы сегодня солидно играли. Давно не видел такого хоккея, когда каждый отдавал все ради команды. Это очень здорово.
— На такое отношение повлиял статус дерби?
— Может быть, но совсем немного. Мы на каждый матч настраиваемся одинаково, работаем каждый день.
— В последних матчах в концовках приходится много обороняться. Это проблема?
— Это хоккей в стиле плей-офф: играешь друг за друга, бьешь до крови.
— Улучшилась статистика на вбрасываниях. Привыкли к игре на точке?
— Еще привыкаю. Каждый матч новые судьи и соперники. Надо найти свою фишку и быть готовым к разным вариантам. Очень здорово, что по новым правилам можно точку вбрасывания.
— Много очков набрали в последних матчах. Как оцените личную статистику?
— Иногда идет и все получается. Самое главное играть правильно. Я должен не только забивать, но и грамотно играть в защите и выигрывать вбрасывания.
— Контратаки — секретное оружие первого звена?
— Ни для кого не секрет, Иван Дроздов быстрый, а что Николай Кулемин работает как конь! Мы играем на Дроздова, просто надо найти его на льду, — сказал Хмелевский.
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