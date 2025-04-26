Хохряков — о полуфинальной серии Кубка Гагарина: «Нужно просто играть в свой хоккей, и все будет хорошо»

Нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков поделился мыслями в преддверии полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

— Как восстанавливались после двух энергозатратных серий?

— Пиво чуть-чуть попили, и все.

— Есть ли понимание того, как выходить из под давления соперника в серии с «Локомотивом»?

— Нужно просто играть в свой хоккей, правильный хоккей, и все будет хорошо.

Первый полуфинальный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало — в 16.30 по московскому времени.

(Радмир Сахибгареев)