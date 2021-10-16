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Джефф Плэтт отреагировал на критику в свой адрес

10:22
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Автомобилиста» (3:4 ОТ) отреагировал на критику в свой адрес.

— Последнее время вас много критикуют за невзрачную игру. Что от вас сейчас требуют тренеры? Что думает насчёт критики — она объективна?

— Я стараюсь действовать согласно плану, который дают тренеры. Мне нужно давать много энергии, стараться играть в контроль шайбы, помогать команды, плюс игра в меньшинстве. Я все понимаю, у меня бывают матчи, когда есть много шансов забить. Я понимаю, что могу играть лучше, — приводит слова Алэтта «ГорОбзор.Ру».

В нынешнем сезоне 36-летний форвард, который имеет белорусское гражданство, набрал 5 (2+3) очков в 18 матчах.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/161838-dzheff-plett-o-kritike-zadachah-na-ldu-i-ozhidaniyah-igry-s-metallurgom

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Иван Шитик все материалы автора
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