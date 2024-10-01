Нападающий «Салавата Юлаева» Кузьмин начал самостоятельно ходить после операции
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился информацией о состоянии нападающего Глеба Кузьмина, который перенес операцию после травмы в матче с «Авангардом».
«Хорошая новость: он начинает сам потихоньку стоять и ходить. Мы скоро полетим в Москву на выезд, обязательно его посетим», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Козлова.
«Салават» 17 сентября выиграл дома у «Авангарда» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Во втором периоде 27-летний Кузьмин упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках.
В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей в КХЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
Источник: Официальный сайт «Салавата Юлаева»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|19
|2
|Спартак
|10
|7
|3
|16
|3
|ЦСКА
|11
|6
|5
|15
|4
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|5
|СКА
|10
|6
|4
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|9
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|10
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|10
|3
|7
|6
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Трактор
|10
|6
|4
|14
|4
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|5
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|6
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|7
|Нефтехимик
|11
|4
|7
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|10
|3
|7
|7
|11
|Амур
|9
|3
|6
|6
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
Результаты / календарь
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
|1.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|2 : 5
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Локомотив
|0 : 1 ОТ
|1.10
|19:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|7 : 2
|1.10
|19:30
|
Спартак – Трактор
|2 : 3 Б
|1.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|3 : 4 Б
|1.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|1 : 0
Новости