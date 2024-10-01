Нападающий «Салавата Юлаева» Кузьмин начал самостоятельно ходить после операции

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился информацией о состоянии нападающего Глеба Кузьмина, который перенес операцию после травмы в матче с «Авангардом».

«Хорошая новость: он начинает сам потихоньку стоять и ходить. Мы скоро полетим в Москву на выезд, обязательно его посетим», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Козлова.

«Салават» 17 сентября выиграл дома у «Авангарда» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Во втором периоде 27-летний Кузьмин упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках.

В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей в КХЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.