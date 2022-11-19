Нападающий «Салавата Юлаева» Кулемин: «Надо возвращаться к тому, что мы делали до этого, что давало нам победы»
Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).
— Бывают спады и подъемы, не все получается, пропускаем первыми несколько матчей подряд. Мы стараемся играть всю игру, в этой встрече были шансы сравнять счет. Все ребята работают, не выключаются — это хороший момент. Надо брать такие моменты и в чем-то добавлять, искать, в чем ошибаемся, двигаться вперед.
Мы знаем, как играть. Мы показывали свою игру, надо продолжать это делать, корректировать маленькие детали, и все будет получаться.
— Отсутствие ноябрьской паузы сказывается?
— Наверное, для многих это впервые, игр стало больше, они стали чаще, поэтому надо немного менять свою подготовку и восстанавливаться.
— Впереди тяжелый выезд. Как готовиться к таким матчам?
— Легких игр не бывает. Все матчи трудные, надо возвращаться к тому, что мы делали до этого, что давало нам победы.
— Насколько обидно, что проиграли четыре домашних матча?
— Не очень хорошая статистика, надо ее исправлять и радовать болельщиков. Они нас поддерживают вне зависимости от побед или поражений.
«Салават Юлаев», набрав 41 очко в 31 матче, занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с таким же количеством очком в 34 играх расположилась на строчку ниже.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|32
|26
|6
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|31
|16
|15
|37
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|8
|Динамо Мн
|32
|14
|18
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|33
|12
|21
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сал. Юлаев
|31
|17
|14
|41
|4
|Сибирь
|34
|19
|15
|41
|5
|Адмирал
|32
|18
|14
|40
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Ак Барс
|31
|13
|18
|32
|8
|Трактор
|33
|13
|20
|30
|9
|Амур
|30
|12
|18
|29
|10
|Барыс
|32
|13
|19
|28
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|19.11
|13:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|19.11
|14:00
|
Барыс – Амур
|1 : 3
|19.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2
|19.11
|14:30
|
Трактор – Металлург
|1 : 2 ОТ
|19.11
|15:00
|
Автомобилист – Сочи
|8 : 2
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|17:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|19.11
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -