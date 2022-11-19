Нападающий «Салавата Юлаева» Кулемин: «Надо возвращаться к тому, что мы делали до этого, что давало нам победы»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

— Бывают спады и подъемы, не все получается, пропускаем первыми несколько матчей подряд. Мы стараемся играть всю игру, в этой встрече были шансы сравнять счет. Все ребята работают, не выключаются — это хороший момент. Надо брать такие моменты и в чем-то добавлять, искать, в чем ошибаемся, двигаться вперед.

Мы знаем, как играть. Мы показывали свою игру, надо продолжать это делать, корректировать маленькие детали, и все будет получаться.

— Отсутствие ноябрьской паузы сказывается?

— Наверное, для многих это впервые, игр стало больше, они стали чаще, поэтому надо немного менять свою подготовку и восстанавливаться.

— Впереди тяжелый выезд. Как готовиться к таким матчам?

— Легких игр не бывает. Все матчи трудные, надо возвращаться к тому, что мы делали до этого, что давало нам победы.

— Насколько обидно, что проиграли четыре домашних матча?

— Не очень хорошая статистика, надо ее исправлять и радовать болельщиков. Они нас поддерживают вне зависимости от побед или поражений.

«Салават Юлаев», набрав 41 очко в 31 матче, занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с таким же количеством очком в 34 играх расположилась на строчку ниже.