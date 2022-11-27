Кулемин — о матче с «Металлургом»: «Я считаю, что мы играли достойно, но не хватило хладнокровности в реализации»
Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:3).
— Игра была равная, «Металлург» смог реализовать свои моменты. У нас было много шансов забить, надо их реализовывать. Мы пропустили пару контратак, которые закончились голами в наши ворота. Я считаю, что мы играли достойно от начала до конца матча, создавали достаточно моментов, но не хватило хладнокровности в реализации.
— С чем связана нехватка этой хладнокровности?
— Много факторов, много игр играем подряд. Может быть, где-то усталость сказалась. Не хватает уверенности в себе, потому что мало забиваем в последних нескольких матчах.
— Насколько поможет небольшая пауза перед игрой с «Трактором»?
— Конечно, эти небольшие перерывы в чемпионате помогают. Будет время перезарядиться, отдохнуть.
«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» и занимает второе место на Востоке с 48 очками в 34 матчах. «Салават Юлаев» находится на пятой строчке, набрав 43 очка в 35 играх.
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