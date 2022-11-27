Нападающий «Салавата» Кузьмин: «Не хватило эмоций, «Металлург» был сегодня посвежее»
Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Не хватило эмоций, все-таки проводим пятый матч через день. «Металлург» был сегодня посвежее. Мне кажется, на характере должны были немного лучше сыграть в нескольких моментах.
— Похожие игры по сценарию. Не хватает концентрации?
— Я бы не сказал. Последние три игры были, по сути, разные. Две предыдущие встречи мы переигрывали «Металлург», хоть и не по счету. Сегодня они оказались сильнее и по счету, и по игре. Они заслуживали победить.
— Вам удалось забросить первую шайбу в сезоне. Упал груз с плеч?
— Никакого груза не было. Если я не забивал, то хотел приносить пользу команде в других моментах.
— Насколько будет важна пауза перед игрой с «Трактором»?
— Да, определенная передышка нужна. Надо успокоиться, восстановиться и с новыми силами идти в бой.
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