Нападающий «Салавата» Кузьмин: «Не хватило эмоций, «Металлург» был сегодня посвежее»

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Не хватило эмоций, все-таки проводим пятый матч через день. «Металлург» был сегодня посвежее. Мне кажется, на характере должны были немного лучше сыграть в нескольких моментах.

— Похожие игры по сценарию. Не хватает концентрации?

— Я бы не сказал. Последние три игры были, по сути, разные. Две предыдущие встречи мы переигрывали «Металлург», хоть и не по счету. Сегодня они оказались сильнее и по счету, и по игре. Они заслуживали победить.

— Вам удалось забросить первую шайбу в сезоне. Упал груз с плеч?

— Никакого груза не было. Если я не забивал, то хотел приносить пользу команде в других моментах.

— Насколько будет важна пауза перед игрой с «Трактором»?

— Да, определенная передышка нужна. Надо успокоиться, восстановиться и с новыми силами идти в бой.