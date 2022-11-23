Тимкин — о драке с Фисенко: «Хочу отдать должное Мише. Он не стал отказываться»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин ответил на вопросы о драке с форвардом «Металлурга» Михаилом Фисенко, которая состоялась в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Почему произошла драка с Михаилом Фисенко?

— Эмоции. Надо было завести команду. Мы пропустили гол — надо было добавить эмоций. Такое бывает в хоккее. Хочу отдать должное Мише Фисенко. Он не стал отказываться.

— В конце вы триумфально вскинули руки. Благодарили болельщиков?

— Я хотел поднять эмоции у ребят и болельщиков тоже. Ничего особенного. Никаких провокационный действий.

— Получилось вызвать у команды эмоции?

— Думаю, да. Мы забили гол, но его не засчитали. Как говорит наш тренер: большой глаз увидел.

— До матча думали, что может быть драка с Фисенко?

— Нет. Настраивался именно на игру, а не на драку. Просто так потом получилось в игре.