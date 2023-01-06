Нападающий «Салавата Юлаева» Сучков: «Приятно выиграть у таких хороших соперников»
Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвел итоги победы над СКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хороший матч, в первую очередь хочу отметить болельщиков. Все трибуны были заполнены, слышно было каждого, это действительно радует, мотивирует и ради них мы выигрываем такие матчи.
— Насколько лидерство СКА в лиге добавляло положительных эмоций, что можно обыграть такого соперника?
— Никто не смотрит на таблицу, кто на первом месте, кто на втором. Прошлый матч тоже был непростой, поэтому приятно выиграть у таких хороших соперников.
— Насколько сложно было против соперника, который проводит много силовой борьбы?
— У них большие и габаритные защитники, где-то было непросто, но, думаю, все справились. Счет на табло — это самое главное.
— Какая была установка на матч? Играть первым номером, ловить на контратаках?
— Все игры мы играем одинаково: контроль шайбы, в своей зоне проще. Это мастеровитая команда, может решить любой момент. Здорово, что выиграли.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|36
|12
|76
|2
|Локомотив
|48
|29
|19
|65
|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Динамо М
|47
|27
|20
|62
|5
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|6
|Витязь
|46
|21
|25
|50
|7
|Спартак
|47
|21
|26
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|46
|18
|28
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|47
|28
|19
|63
|2
|Металлург
|47
|28
|19
|62
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|47
|25
|22
|59
|5
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|46
|23
|23
|53
|8
|Барыс
|48
|21
|27
|46
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|48
|20
|28
|46
|11
|Нефтехимик
|46
|20
|26
|43
|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|1 : 0
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|3 : 2 Б
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|3 : 2
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|5 : 1
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 3 Б
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -