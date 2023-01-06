Нападающий «Салавата Юлаева» Сучков: «Приятно выиграть у таких хороших соперников»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвел итоги победы над СКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хороший матч, в первую очередь хочу отметить болельщиков. Все трибуны были заполнены, слышно было каждого, это действительно радует, мотивирует и ради них мы выигрываем такие матчи.

— Насколько лидерство СКА в лиге добавляло положительных эмоций, что можно обыграть такого соперника?

— Никто не смотрит на таблицу, кто на первом месте, кто на втором. Прошлый матч тоже был непростой, поэтому приятно выиграть у таких хороших соперников.

— Насколько сложно было против соперника, который проводит много силовой борьбы?

— У них большие и габаритные защитники, где-то было непросто, но, думаю, все справились. Счет на табло — это самое главное.

— Какая была установка на матч? Играть первым номером, ловить на контратаках?

— Все игры мы играем одинаково: контроль шайбы, в своей зоне проще. Это мастеровитая команда, может решить любой момент. Здорово, что выиграли.