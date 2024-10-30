Нападающий «Салавата» Шаров: «Когда был холост, любил выпить после игр»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал, что раньше иногда выпивал алкоголь после матчей.

«В плане жизни, когда я еще был холост, жил юношескую жизнь, веселился. Любил нет-нет да выпить после игр. Выпивал в основном пиво или виски. Сейчас повзрослел, понял, что лучше пить джин (смеется). Но это всё история. Сейчас семья, ребенок», — цитирует Шарова Legalbet.

В текущем сезоне 28-летний форвард набрал 13 (4+9) очков в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ.