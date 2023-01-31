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Сегодня, 14:00

Нападающий «Салавата Юлаева» Кадейкин: «Потолок зарплат в КХЛ начал работать, как и говорили»

Алина Савинова
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин высказался о результатах от введения потолка зарплат в КХЛ.

«На самом деле потолок зарплат начал работать, как и говорили, спустя пару лет. В некоторых командах заключали контракты на три года, до введения потолка, и в первые сезоны игроки получали большие суммы. Сейчас все поменялось, и потолок заработал.

У «Торпедо», «Нефтехимика» не так много денег, но они бьются. Такие команды дают хороший толчок лиги, начинают искать разные способы достижения результата. Кто-то развивает молодежь, кто-то делает ставку на тренерский штаб. Даже в условиях отсутствия больших денег можно добиваться результата. В последнее время стало заметно, что роль менеджеров сильно возросла», — приводит Sport24 слова Кадейкина.

29-летний форвард выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В текущем сезоне он набрал 34 (13+21) очка в КХЛ. Ранее Кадейкин выступал за СКА, «Локомотив» и «Атлант».

 

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-31-lider-salavata-potolok-zarplat-nachal-rabotat-v-kkhl
Александр Кадейкин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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