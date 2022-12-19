Кадейкин о статусе лучшего бомбардира Кубка Первого канала: «Все равно поражение наложилось, подпортило настроение»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— После Кубка Первого канала чувствую себя нормально, не сказал бы, что какие-то большие проблемы. Играем в хоккей, занимаемся любимым делом. Так что не сказал бы, что это что-то экстраординарное. Конечно, подготовка немного сбилась, но ничего страшного. Не было поводов думать, что не буду играть. Ко сбору успел, все хорошо.

— Сегодня было мало заброшенных шайб. Сказалась пауза между матчами?

— Я бы не сказал, что у нас в принципе бывает много шайб. Мы стараемся строго действовать в обороне, поменьше пропускать. Типичный матч для нас с хорошим соперником.

— Какие эмоции выходить с капитанской повязкой в сборной России?

— Очень приятно и престижно. В сборной ребята хоть и молодые, но набравшиеся опытом, так что никого настраивать не надо. Лучший бомбардир на Кубке Первого канала? Все равно поражение наложилось, подпортило настроение. Но в целом получилось сыграть результативно, забить голы.