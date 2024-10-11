Нападающий «Салавата» Ян рассказал, в каком городе хотел бы сыграть матч КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян рассказал, в каком городе бы хотел сыграть вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ в рамках KHL World Games.

«У меня родители из Южно-Сахалинска. Было бы очень интересно, чтобы матч состоялся там. Это частичка нашей родины, где люди тоже любят хоккей. Было бы здорово провести игру КХЛ там», — приводит слова Яна Legalbet.

Проект KHL World Games появился в сезоне-2018/19, тогда матчи прошли в Вене, Цюрихе и Таллинне. Спустя сезон игры проводились в Давосе и Таллинне, а в 2021 году — в Дубае.

22 декабря 2024 года в Ташкенте на «Хумо Арене», вмещающей 12 000 зрителей, состоится матч между минским «Динамо» и московским «Спартаком».