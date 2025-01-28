Нападающий «Салавата» Ливо пропустит матч с «Авангардом» из-за подозрения на сотрясение

Как стало известно «СЭ», лучший бомбардир FONBET чемпионата КХЛ Джошуа Ливо пропустит ближайшую игру «Салавата Юлаева» против «Авангарда» в Омске. Хоккеист вернется в Уфу для дополнительного обследования.

У 31-летнего канадца подозрение на сотрясение после удара локтем в голову со стороны защитника «Ак Барса» Алексея Марченко. Участие игрока в Матче звезд находится под вопросом.

В этом сезоне Ливо набрал 60 (39 +21) очков в 45 матчах.