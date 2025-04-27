Рид Буше уйдет из «Авангарда»

Как стало известно «СЭ», нападающий Рид Буше покинет «Авангард».

Стороны не смогли прийти к компромиссу по сумме нового контракта. Расхождение оказалось достаточно большим.

Американец планирует остаться в КХЛ. В его услугах заинтересовано несколько топ-клубов. В «Авангарде» Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко.

31-летний американец в сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ провел 52 матча и набрал 49 (28+21) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 8 (5+3) очков в 5 матчах.