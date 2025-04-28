Панарин — о планах на межсезонье: «Увижу родных, отдохну и дальше начну тренироваться»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о том, с кем из игроков «Трактора» и московского «Динамо» поддерживает общение.

В понедельник 33-летний хоккеист посетил первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между командами. Игра прошла в Челябинске и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

— С кем общаетесь из игроков «Трактора» или «Динамо»?

— С Виталием Кравцовым.

— Были ли к нему какие-то замечания по игре?

— Я смски не пишу. Пока на моем телефоне сообщение напишешь много времени пройдет. Не отвлекаю сейчас ребят.

— Все иронизируют над вашим телефоном.

— Кнопочный телефон потрепанный, кнопка отлетела. Айфона нет. А уже 16-й вышел?

— Какие планы на межсезонье?

— Сейчас увижу родных, отдохну и восстановлюсь. А дальше начну тренироваться. Плюс-минус тоже самое межсезонье, только больше.

— Планируете посетить еще матчи серии «Трактор» — «Динамо»?

— Буду на игре в Челябинске, а потом в Москве. Я три матча посмотрю. Потом поеду к себе на ферму. Поскольку я поеду на поезде назад, то на первый матч в Москве не успею.

— Игроки «Трактора» шутят, что вам нужно всю серию кататься с командой.

— Так и контракт могут выдать быстренько. Надо аккуратнее мне быть.