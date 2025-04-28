Панарин: «Чувства от возвращения на родину приятные. Побывал на валидольном для «Трактора» матче»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от возвращения в Россию.

33-летний хоккеист прибыл на родину после окончания сезона в НХЛ для его команды. В понедельник он посетил первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и московским «Динамо» (4:3).

— Какие чувства от возвращения на родину?

— Чувства приятные. Все хорошо, как обычно. Побывал на отличном матче, валидольном для «Трактора». С победой!

— Игра «Трактора» понравилась?

— Понравилась, да. Любому болельщику, думаю, понравится. Хорошая игра.

— Кого-то персонально можете выделить?

— Вся команда — молодцы. Никого отдельно выделять не буду.

— Тренер — канадец. Это чувствуется?

— Мне так сложно сказать. Не так пристально слежу за «Трактором». Нахожусь в Америке. Смотрю лучшие моменты игры. Полную игру только сегодня посмотрел. Комментировать сложно.