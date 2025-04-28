Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

28 апреля, 20:35

Панарин: «Чувства от возвращения на родину приятные. Побывал на валидольном для «Трактора» матче»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от возвращения в Россию.

33-летний хоккеист прибыл на родину после окончания сезона в НХЛ для его команды. В понедельник он посетил первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и московским «Динамо» (4:3).

— Какие чувства от возвращения на родину?

— Чувства приятные. Все хорошо, как обычно. Побывал на отличном матче, валидольном для «Трактора». С победой!

— Игра «Трактора» понравилась?

— Понравилась, да. Любому болельщику, думаю, понравится. Хорошая игра.

— Кого-то персонально можете выделить?

— Вся команда — молодцы. Никого отдельно выделять не буду.

— Тренер — канадец. Это чувствуется?

— Мне так сложно сказать. Не так пристально слежу за «Трактором». Нахожусь в Америке. Смотрю лучшие моменты игры. Полную игру только сегодня посмотрел. Комментировать сложно.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артемий Панарин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Читайте также
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Filippo

    а зачем столько ненужных панариных?? проплатил вам что ли он? человек сидетьь должен за неоднократные свои несдержанности(кто не знает,почитайте про него), а его тут пиарят

    29.04.2025

  • shafir07

    Дипломат, видимо, не понравился рашн хоккей

    28.04.2025

    • «Трактор» — «Динамо» Москва: видеообзор матча Кубка Гагарина

    Панарин — о планах на межсезонье: «Увижу родных, отдохну и дальше начну тренироваться»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 24 7 17 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 25 17 8 36
    2 Торпедо НН 27 17 10 36
    3 Динамо Мн 24 15 9 33
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 24 13 11 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 22 5 17 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи - : -
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь - : -
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости